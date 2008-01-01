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Заказывали цоколи на строительный объект. Все остальные компании предлагали стандартные варианты, а нам были нужны цоколи по индивидуальным чертежам. Здесь, к счастью, согласились сделать цоколи по нашему образцу. Быстро изготовили и доставили. Результатом довольны.
Делали заказ на крупную партию кресел для стадиона. Обращались впервые, поэтому были скептично настроены. Переживали, что может возникнуть путаница с характеристиками, но все обошлось. Соотношением цена/качество полностью довольны.
Срочно нужно было сиденье ковш для багги. Сроки уже поджимали, поэтому пришлось искать компанию, где готовы выполнить заказ "еще вчера". Операторы приняли заказ, но предупредили, что могут не уложиться в нужные мне сроки. Видимо, удача была на моей стороне, потому что за день до крайнего срока ковш уже был у меня. За это огромный респект.