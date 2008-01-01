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Работаем по всей России и СНГ
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+7(499) 286-82-48
+7(499) 286-82-48 +7(4822) 45-71-79 Заказать звонок
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Россия, 170012, г.Тверь, ул.Адмирала Ушакова, д.17
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Цоколя опор освещения

Сертифицированное производство цоколей из стеклопластика. Опт и мелкий опт. Лучшие цены от производителя!

Доставка продукции в любой регион России и стран СНГ.

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Спортинвентарь

Готовые изделия для спорта. Также быстро изготовим по вашим чертежам.

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Кресла для стадионов

Комфортные кресла из стеклопластика для спортивных площадок. Прочность и долговечность проверенное годами эксплуатации.

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Цоколи
Цоколи на трассах
Цоколи
Цоколи на объектах
Прочее
Капоты для строительной техники
Прочее
Коммутационная коробка из стеклопластика
Прочее
Кресло для стадиона из стеклопластика
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Обтекатель для автомобиля из стеклопластика
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Контейнер из стеклопластика для хранения сыпучих материалов
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Василий К.

Заказывали цоколи на строительный объект. Все остальные компании предлагали стандартные варианты, а нам были нужны цоколи по индивидуальным чертежам. Здесь, к счастью, согласились сделать цоколи по нашему образцу. Быстро изготовили и доставили. Результатом довольны.

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Андрей С.

Делали заказ на крупную партию кресел для стадиона. Обращались впервые, поэтому были скептично настроены. Переживали, что может возникнуть путаница с характеристиками, но все обошлось. Соотношением цена/качество полностью довольны.

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Ирина

Срочно нужно было сиденье ковш для багги. Сроки уже поджимали, поэтому пришлось искать компанию, где готовы выполнить заказ "еще вчера". Операторы приняли заказ, но предупредили, что могут не уложиться в нужные мне сроки. Видимо, удача была на моей стороне, потому что за день до крайнего срока ковш уже был у меня. За это огромный респект.

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Россия, 170012, г.Тверь, ул.Адмирала Ушакова, д.17
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