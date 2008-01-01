Срочно нужно было сиденье ковш для багги. Сроки уже поджимали, поэтому пришлось искать компанию, где готовы выполнить заказ "еще вчера". Операторы приняли заказ, но предупредили, что могут не уложиться в нужные мне сроки. Видимо, удача была на моей стороне, потому что за день до крайнего срока ковш уже был у меня. За это огромный респект.